В Украине могут построить французский автомобильный завод

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, это дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей. Об этом заявил Гройсман, который провел переговоры с руководством группы Renault.

Премьер заявил, что намерен инициировать разработку законодательства, которое бы позволило привлечь инвесторов в автопроизводство.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский автопром находится в глубочайшем кризисе. В 2017 году в Украине было произведено всего 7 296 легковых автомобилей.