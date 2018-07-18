19:50 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине могут построить французский автомобильный завод

Французская автомобильная компания Renault рассматривает возможность открытия завода в Украине.

В Украине могут построить французский автомобильный завод

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, это дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей. Об этом заявил Гройсман, который провел переговоры с руководством группы Renault.

Премьер заявил, что намерен инициировать разработку законодательства, которое бы позволило привлечь инвесторов в автопроизводство.

Как сообщал "УРА-Информ", украинский автопром находится в глубочайшем кризисе. В 2017 году в Украине было произведено всего 7 296 легковых автомобилей.


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