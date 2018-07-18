Из-за остановки "Северного потока" суточный транзит газа в ЕС вырос на 10%

С сегодняшнего дня транзит составит 300 миллионов кубических метров на время двухнедельного ремонта "Северного потока". Как сообщил в среду, 18 июля, советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, по оперативной информации, на сегодняшнее утро суточный объем транзита вырос с 274 миллионов кубометров до 300.

В свою очередь пресс-служба Укртрансгаза отметила, что в очередной раз газотранспортная система Украины подтверждает статус основного и наиболее надежного маршрута транспортировки газа из России в Европу.

Напомним, транзит через ГТС Украины 300 миллионов кубометров в сутки газа и выше в последний раз был зафиксирован в сентябре 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, накануне сообщалось, что газопровод "Северный поток" полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.