15:33 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Великобритания намерена увеличить расходы на гуманитарную помощь Украине

Британский парламент прогосовал за выделение Украине 35 млн фунтов стерлинглв на гуманитарную помощь и помощь для украинской армии. Об этом во время визита в Данию заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания намерена увеличить расходы на гуманитарную помощь Украине

По его словам, Великобритания после страшного преступления в Солсбери намерена твердо помогать Украине защищать страну и бороться с дезинформацией РФ, с разминированием. Также, ответил Джонсон, Лондон будет помогать тем университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса. Финансовая помощь будет предоставлена Украине до конца 2018 года.

Отдельно британский министр затронул вопрос о текущей экономической ситуации в Украине, обсудил детали последних решений, в том числе о функционирования Антикоррупционного суда. Великобритания еще раз напомнила о своей готовности согласования общих позиций в переговорах с международными партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Однако, сложность состоит в том, чтобы после согласования всех вопросов и принятия решения принять миссию Фонда и показать им выполненные на практике Киевом требования.


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