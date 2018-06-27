Великобритания намерена увеличить расходы на гуманитарную помощь Украине

По его словам, Великобритания после страшного преступления в Солсбери намерена твердо помогать Украине защищать страну и бороться с дезинформацией РФ, с разминированием. Также, ответил Джонсон, Лондон будет помогать тем университетам, которые были вынуждены уехать из Донбасса. Финансовая помощь будет предоставлена Украине до конца 2018 года.

Отдельно британский министр затронул вопрос о текущей экономической ситуации в Украине, обсудил детали последних решений, в том числе о функционирования Антикоррупционного суда. Великобритания еще раз напомнила о своей готовности согласования общих позиций в переговорах с международными партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина может получить пятый транш кредита Международного валютного фонда уже в сентябре. Однако, сложность состоит в том, чтобы после согласования всех вопросов и принятия решения принять миссию Фонда и показать им выполненные на практике Киевом требования.