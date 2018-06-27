11:39 27.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине заработает новая система округления при наличном расчете

С воскресенья, 1 июля, в Украине станут округлять общие суммы в чеках. Об этом говорится на официальном сайте Национального банка Украины. 

В Украине заработает новая система округления при наличном расчете

Теперь при наличном расчете, в случае отсутствия мелких монет предприятия торговли и сферы услуг будут округлять общие суммы в чеках. 

По словам, директора Департамента денежного оборота НБУ Виктора Зайвенко, банки обязаны будут принимать у граждан монеты мелких номиналов без каких-либо ограничений, обменивая их на монеты и банкноты других номиналов, а также выдавать клиентам монеты мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

К тому же, с 1 июля в Украине прекращается чеканка и оборот монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно В НБУ рассказали, как обесценилась гривна с 1996 года. Покупательная способность банкноты номиналом в одну гривну на сегодняшний день составляет около семи копеек.


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