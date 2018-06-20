Лицензионные условия для нового рынка электроэнергии опубликованы в "Урядовый курьер"

Все эти документы необходимы для запуска в Украине нового рынка электроэнергии. При этом соответствующие постановления НКРЭКУ утвердила еще 27 декабря 2017 года, однако они вступят в силу только спустя полгода - с 21 июня 2018 года.

Сегодня такж опубликованы скорректированные НКРЭКУ условия и правила оптовой поставки электроэнергии, а также утвержденную регулятором методику расчета стоимости работ по подключению потребителей к электросетям.

В этом же номере "Урядового курьера" также опубликованы обновленные НКРЭКУ порядки расчета компенсации для поставщиков электроэнергии за поставку населению (по однозонному и дифференцированному тарифах), а также другим потребителям по дифференцированным тарифам. Кроме того, обнародован порядок расчета компенсации "Одесаоблэнерго" за поставку электроэнергии детскому лагерю "Молодая гвардия".

Все эти документы НКРЭКУ также приняла еще 27-29 декабря 2017 года. Они ожидали публикации полгода и вступят в силу с 21 июня 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 19 июня, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила новые тарифы на услуги хранения газа в подземных хранилищах газа "Укртрансгаз".