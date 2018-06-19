Наличный доллар во вторник набрал восемь копеек

Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,40 гривен, а евро можно купить по 30,89 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50 - 26,31, продажи 26,22 - 26,65 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1633, продажи - 26,3980 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,67 - 30,68, продажи - 30,63 - 31,15 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,3080, продажи - 30,8867 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,100, продажи - 4,050 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,707, продажи 4,234 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 18 июня 2018 года, наличный доллар набрал пять копеек. Наличный евро потерял три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,32 гривен, в евро можно было купить по 30,78 гривен.