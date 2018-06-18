Макарова заявила, что возможности повысить минимальную зарплату есть

Как пояснила глава Министерства финансов в воскресенье, 17 июня в эфире одного из украинских телеканалов, повышение минимальной зарплаты зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом вопросе.

Вместе с тем Маркарова уверена, что секвестр госбюджета в этом году не понадобится.

Если посмотреть выполнение бюджета за пять месяцев, то у нас доходы составили 337,7 миллиардов гривен. То есть выполнение составляет 99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 100%.

За четыре месяца план выполнен на 95%, но могу сказать, что сейчас мы догнали. Секвестр – это, конечно, хорошее слово, но за время работы в Минфине нам не приходилось к нему прибегать, и я уверена, этот вопрос не будет стоять в повестке дня, - подчеркнула исполняющий обязанности министра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее бывший министр финансов Александр Данилюк заявлял, что на данный момент повышение минимальной заработной платы, это дополнительные расходы. Министерство финансов просчитывало несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 миллиардов гривен.