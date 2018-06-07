Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2"

Швеция дала свое согласие на строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне.
Правительство страны не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2" и дало свое согласие на прокладку двух нитей газопровода в Балтийском море. Об этом заявил в четверг, 7 июня, министр предпринимательства и инноваций Микаель Дамберг.
По его словам, наше решение состояло в том, что мы не смогли сказать "нет".
Напомним, проект стоимостью 9,5 миллиардов евро позволит поставлять российский газ в Германию в обход Украины. "Северный поток-2" подвергся критике со стороны США, которые заявили о том, что проект подрывает энергетическую безопасность Европы.
Nord Stream 2 полностью принадлежит российскому газовому монополисту "Газпром".
Как сообщал УРА-Информ, в Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Еще на проект нужно получить разрешение в Дании.