Швеция согласилась на строительство "Северного потока-2"

Правительство страны не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2" и дало свое согласие на прокладку двух нитей газопровода в Балтийском море. Об этом заявил в четверг, 7 июня, министр предпринимательства и инноваций Микаель Дамберг.

По его словам, наше решение состояло в том, что мы не смогли сказать "нет".

Напомним, проект стоимостью 9,5 миллиардов евро позволит поставлять российский газ в Германию в обход Украины. "Северный поток-2" подвергся критике со стороны США, которые заявили о том, что проект подрывает энергетическую безопасность Европы.

Nord Stream 2 полностью принадлежит российскому газовому монополисту "Газпром".

Как сообщал УРА-Информ, в Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. Еще на проект нужно получить разрешение в Дании.