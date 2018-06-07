Доллар в обменниках в четверг повысился до 26,17 гривен

Наличный евро повысился на 20 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,17 гривен, а евро можно купить 30,98 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,03 - 26,07, продажи 26,05 - 26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9579, продажи - 26,1729 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,77, продажи - 30,50 - 31,35 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4645, продажи - 30,9834 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000 - 4,150, продажи - 4,000 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,710, продажи 4,300 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 6 июня 2018 года, наличные доллар повысился на две копейки. Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,15 гривен, а евро можно было купить по 30,78 гривен.