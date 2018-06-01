Fitch подтвердил рейтинги пяти украинских банков

Таким образом, агентство подтвердило рейтинг Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, ПравексБанку, Альфа-Банку и Укрсоцбанку, и отозвало рейтинги последнего по коммерческим причинам.

Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков, – говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги в национальной валюте Креди Агриколь Банка, ПроКредит Банка и Правэкс-Банка на уровне B и Альфа-Банка и Укрсоцбанка на уровне B-.

Агентство оставило неизменными рейтинги жизнеспособности Креди Агриколь Банка и Правэкс-Банка на уровне b из-за незначительных изменений кредитных профилей банков со времени последнего обзора, но повысило VR ПроКредит Банка до b с b-, что отражает продолжающуюся прибыльную деятельность банка со стабильным и надежным качеством кредитного портфеля и капитализацией.

Одновременно Fitch подтвердил VR Альфа-Банка на уровне ccc и снизил VR Укрсоцбанка до ccc- с ccc.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в понедельник, 26 марта, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-". Как сказано в пресс-релизе Fitch, также на уровне "A-(ukr)" подтвержден национальный долгосрочный рейтинг столицы и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте и долгосрочный по национальной валюте для Харькова.