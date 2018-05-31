22:15 31.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Данилюк пообещал оспорить решение правительства о переподчинении ГФС

Министерство финансов Украины оспорит решение Кабинета министров о переподчинении Государственной фискальной службы напрямую правительству.

Данилюк пообещал оспорить решение правительства о переподчинении ГФС

Об этом в четверг, 31 мая, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. При этом, отвечая на вопрос журналистов, глава ведомства отметил, что если решение выйдет, то он его будем оспаривать, но он думаю, что оно не выйдет.

Уверен, что ГФС будет в подчинении у Министерства финансов, - заявил Данилюк, добавив, что министерство будет инициировать отмену решения, поскольку переподчинение нарушает меморандум МВФ и принципы управления в государстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров планирует напрямую подчинить себе Государственную фискальную службу, которая на данный момент подчиняется Министерству финансов.


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