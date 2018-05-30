В Украине обдумывают стратегию уменьшения использования ископаемого топлива

Правительство завершает работу над стратегией низкоуглеродистого развития, которой будет обусловлено снижение применение ископаемого топлива природных ресурсов.
Об этом заявил министр экологии Остап Семерак во время заседания правительства.
Как утверждает Семерак, было принято решение о закреплении нескольких процессов, направленных на сокращение использования ископаемого топлива природных ресурсов. В данный момент заканчивается урегулирование вопросов по поводу стратегии низкоуглеродистого развития, которая среди прочего будет предусматривать снижения применения нефти, каменного угля, горючего сланца, природного газа, торфа и прочих горючих минералов как топливо.
Так, в прошлом месяце апреле было добыто 2,2 млн тонн каменного угля, что на 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года без учета временно оккупированной территории Донбасса и Крыма.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины удостоверил украинцев о невозможности создания искусственной монополии на рынке топлива и повышения цен.