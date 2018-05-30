14:16 30.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине обдумывают стратегию уменьшения использования ископаемого топлива

Правительство завершает работу над стратегией низкоуглеродистого развития, которой будет обусловлено снижение применение ископаемого топлива природных ресурсов.

В Украине обдумывают стратегию уменьшения использования ископаемого топлива

Об этом заявил министр экологии Остап Семерак во время заседания правительства.

Как утверждает Семерак, было принято решение о закреплении нескольких процессов, направленных на сокращение использования ископаемого топлива природных ресурсов. В данный момент заканчивается урегулирование вопросов по поводу стратегии низкоуглеродистого развития, которая среди прочего будет предусматривать снижения применения нефти, каменного угля, горючего сланца, природного газа, торфа и прочих горючих минералов как топливо.

Так, в прошлом месяце апреле было добыто 2,2 млн тонн каменного угля, что на 14% больше, чем на аналогичную дату 2017 года без учета временно оккупированной территории Донбасса и Крыма. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины удостоверил украинцев о невозможности создания искусственной монополии на рынке топлива и повышения цен.


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