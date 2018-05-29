Решение Совета ЕС о финансовой помощи Украине является высокой оценкой реформ в Украине, - Порошенко

Глава украинского государства во вторник, 29 мая, в своем Twitter, комментируя событие, в частности, отметил, что сегодняшнее решение открывает путь к реализации новой программы макрофинансовой помощи Украине, о которой было договорено с лидерами ЕС в конце прошлого года.

Он назвал данное решение важным сигналом со стороны государств-членов ЕС по оценке прогресса реформ и "преданности дальнейшей поддержке Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Совет Европейского союза одобрил выделение Украине четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в миллиард евро. Новая программа предполагает выплату Украины двух траншей, каждый в размере 500 миллионов евро. В то же время, Европейский Союз намерен сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 миллиардов евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.