14:57 25.05.2018 | Экономика | Новости
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Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время переговоров с Сергеем Лавровым рассказал о важности сотрудничества с Российской Федерацией. 

Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа

Соотвествующие заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 25 мая.

По словам Сийярто, это его первая встреча с российским коллегой в 2018 году. В связи с этим он хотел бы поздавить своего коллегу Лаврова с переназначением на пост министра иностранных дел. 

При этом он подчеркнул, что Венгрия осознает важность укрепления взаимодействия между Россией и Евросоюзом". В свою очередь российский министр отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются хорошо.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Венгрия готова решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита Североатлантического альянса.


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