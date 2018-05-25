Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время переговоров с Сергеем Лавровым рассказал о важности сотрудничества с Российской Федерацией.
Соотвествующие заявление он сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 25 мая.
По словам Сийярто, это его первая встреча с российским коллегой в 2018 году. В связи с этим он хотел бы поздавить своего коллегу Лаврова с переназначением на пост министра иностранных дел.
При этом он подчеркнул, что Венгрия осознает важность укрепления взаимодействия между Россией и Евросоюзом". В свою очередь российский министр отметил, что отношения Москвы и Будапешта развиваются хорошо.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Венгрия готова решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита Североатлантического альянса.
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