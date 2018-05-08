Иран планирует запустить поставки нового сорта нефти

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника.

Сбыт топлива планируют запустить в мае или июне 2018 года. Начальные партии будут поставляться на спотовом рынке, потому что качество товара пока что вызывает сомнения у потребителей.



Иран не первый раз сбывает нефть с территории West Karoun, добыча на котором в течении года поднялась почти в два раза - до 300 тыс. баррелей в сутки. До этого нефть такого сорта было нереально продавать в чистом виде, так как не был подготовлен особый экспортный терминал.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель.