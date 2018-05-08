17:17 08.05.2018 | Экономика | Новости
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Иран планирует запустить поставки нового сорта нефти

Правительство Ирана готовит план для запуска коммерческих поставок на межгосударственный рынок нефти нового сорта West Karoun.

Иран планирует запустить поставки нового сорта нефти

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника.

Сбыт топлива планируют запустить в мае или июне 2018 года. Начальные партии будут поставляться на спотовом рынке, потому что качество товара пока что вызывает сомнения у потребителей.

Иран не первый раз сбывает нефть с территории West Karoun, добыча на котором в течении года поднялась почти в два раза - до 300 тыс. баррелей в сутки. До этого нефть такого сорта было нереально продавать в чистом виде, так как не был подготовлен особый экспортный терминал.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель.


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