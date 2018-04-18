Прогресс в реформах в Украине замедлился, - МВФ

Вместе с тем теперь реформы замедлились. Такое мнение в среду, 18 апреля, во время ежегодных весенних сборов Фонда и Всемирного банка высказал заместитель директора Департамента бюджетной политики МВФ Абдел Сенхаджи.

По его словам, сейчас Фонд и украинские власти ведут переговоры по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины. Приоритеты, которые являются ключевыми для пересмотра программы, остаются прежними, - подчеркнул Сенхаджи, добавив, что речь идет, в первую очередь, об антикоррупционной реформе, в частности, о создании Антикоррупционного суда, использовании автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения.

Мы надеемся, что реализации этих положений программы удастся добиться, и мы вместе с Украиной благополучно начнем пересмотр программы, - заявил чиновник МВФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодн МВФ презентовал два доклада - о " Глобальной финансовой стабильности" и ежегодный "Бюджетный вестник". МВФ также пересмотрел макроэкономический прогноз по Украине, обнародовав его в своем отчете World Economic Outlook.