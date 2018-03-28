В Харькове подорожает проезд в метро

Соответствующее решение было принято в среду, 28 марта, во время заседания Харьковского городского совет. Таким образом, было принято решение поднять стоимость проезда в метро до пяти гривен, а в трамваях и троллейбусах - до четырех гривны.

Решение вступит в силу после публикации в газете "Харьковские известия".

Вместе с тем заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города пояснил, что наблюдается большой отток кадров, поэтому необходимо поднимать зарплаты рабочим, чтобы как-то удержать людей. Кроме того дорожают детали и обслуживание подвижного состава, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 марта выросла стоимость и проезда в харьковских маршрутках. Ранее проезд в одну сторону стоил 5-6,50 гривенн, а с первого дня весны 7-8 гривен.