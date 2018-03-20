12:30 20.03.2018 | Экономика | Новости
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Цукерберг утратил шесть миллиардов долларов

Состояние американского программиста и руководителя компании Facebook Inc Марка Цукерберга уменьшилось на 6,06 миллиарда долларов за последние сутки в связи с сокращением курса акций Facebook. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Цукерберг утратил шесть миллиардов долларов

Несмотря на это, как информирует телеканал, после обеднения на более чем шесть миллиардов, Марк Цукерберг не покидает четвертую позицию рейтинга самых богатых людей планеты.

Как известно, компания Facebook запустила внутреннее расследование после того как получила информацию, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети.

В компании это опровергают. После этого акции Facebook упали на 4,4 процента.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в работе Facebook и Instagram произошел сбой. 


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