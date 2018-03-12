Наличный доллар в понедельник понизился до 26,29 гривен

Наличный евро опустился на 29 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,29 гривен, а евро можно купить по 32,59 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50- 26,15, продажи 26,15-26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9563, продажи – 26,2938 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,35, продажи 32,30 – 33,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,9332, продажи – 32,5964 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,550, продажи – 4,550-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,251, продажи 4,692 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 7 марта 2018 года, наличный доллар потерял 15 копеек. Наличный евро уменьшился на три копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,44 гривен, а евро можно было купить по 32,88 гривны.