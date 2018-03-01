21:59 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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СНБО продлил санкции для банков с российским капиталом

Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг, 1 марта, на заседании продлил действия санкций против банков с российским капиталом.

СНБО продлил санкции для банков с российским капиталом

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте СНБО, в частности, все банки с российским капиталом, на которые были наложены санкции, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

В сообщении также сказано, что Совбез Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении этих банков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что санкции против российских государственных банков следует продолжить.

При этом он напомнил, что Национальный банк Украины предлагал продлить санкции, введенные решением Совета национальной безопасности и обороны, против дочерних учреждений российских банков в Украине.


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