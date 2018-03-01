НБУ пообещал и дальше повышать учетную ставку в случае роста инфляции

Это необходимо, поскольку монетарные условия являются достаточно жесткими и должны сдерживать рост цен. Об этом в четверг, 1 марта, во время пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, ценовая стабильность является одним из основных условий для стабильного экономического роста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк сегодня вновь повысил учетную ставку с уровня 16% до 17% с марта.

При этом в Центробанке заверили, что повышение учетной ставки, как и ожидалось, стимулировало рост процентных ставок по операциям банков и увеличению привлекательности гривневых финансовых инструментов.