13:59 01.03.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коболев заверил, что докажет ЕС ненадежность "Газпрома" как партнера

Если российский "Газпром" откажется выполнять решение трибунала, он продемонстрирует Европейскому союзу, что он является ненадежным партнером.

Коболев заверил, что докажет ЕС ненадежность

Это будет доказательство тому, что России не соблюдает норм ведения бизнеса. И Украина будет делать все, чтобы это доказать. Об этом в четверг, 1 марта, во время пресс-конференции сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Газпром", скорее всего будет бороться за то, чтобы не платить нам деньги. В этом случае мы можем прибегнуть к принудительному взысканию. Построив "Северный поток-2", они будут шантажировать страны Западной Европы. Мы будем делать все, чтобы европейские партнеры видели, с какой компанией планируют сотрудничать, - уверен Коболев.

Напомним, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 миллиардов долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в прошлые периоды. С учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должен заплатить 2,56 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, "Газпром" заявил, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража и не видет невозможности возобновить поставки газа Украине из-за отсутствия дополнительных соглашений.


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