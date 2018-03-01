Коболев заверил, что докажет ЕС ненадежность "Газпрома" как партнера

Это будет доказательство тому, что России не соблюдает норм ведения бизнеса. И Украина будет делать все, чтобы это доказать. Об этом в четверг, 1 марта, во время пресс-конференции сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, "Газпром", скорее всего будет бороться за то, чтобы не платить нам деньги. В этом случае мы можем прибегнуть к принудительному взысканию. Построив "Северный поток-2", они будут шантажировать страны Западной Европы. Мы будем делать все, чтобы европейские партнеры видели, с какой компанией планируют сотрудничать, - уверен Коболев.

Напомним, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 миллиардов долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в прошлые периоды. С учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должен заплатить 2,56 миллиардов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, "Газпром" заявил, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража и не видет невозможности возобновить поставки газа Украине из-за отсутствия дополнительных соглашений.