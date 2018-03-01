Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Как сообщает пресс-служба правительства республики, соответствующее решение было утверждено постановлением Совмина от 23 февраля 2018 года. Таким образом, с сегодняшнего дня ставка экспортной пошлины на нефть будет снижена с 120,1 до 119,5 долларов за тонну.

При этом пошлина на прямогонный бензин снизится с 66 до 65,7 долларов за тонну, а на товарные бензины - с 36 до 35,8 долларов за тонну.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Совмина, пошлина на легкие, средние дистилляты теперь составит 35,8 долларов за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Беларусь 1 февраля, заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти по ее территории страны. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь вступило в силу в тот же день. Согласно документу, ранее действовавшие тарифы на услуги "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти проиндексированы на 6,7%.