Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

При этом, комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес подчеркнул, что ситуация с социальным обсепечением на территории АТО близка к гумманитарному кризису, и недопущение этого является приоритетом для ЕС.

Также он считает, что из-за военной операции на Донбассе есть огроманая нагрузка на гражданское население. Поэтому где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС.

"Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины направил в нашу страну гуманитарной помощь на 525 млн евро.