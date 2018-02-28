14:34 28.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

В среду, 28 февраля, представители Европейской комиссии согласились выделить Украине 24 млн евро. Соответствующая сумма предназначена для граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на востоке страны.

Еврокомиссия одобрила выделение Украине 24 млн евро

При этом, комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес подчеркнул, что ситуация с социальным обсепечением на территории АТО близка к гумманитарному кризису, и недопущение этого является приоритетом для ЕС.

Также он считает, что из-за военной операции на Донбассе есть огроманая нагрузка на гражданское население. Поэтому где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС.

"Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский союз с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины направил в нашу страну гуманитарной помощь на 525 млн евро.


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