Украина увеличила экспорт бобовых на 64%

Об этом сообщил экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО) Андрей Ярмак.

По его словам, за предыдущий год Украине удалось заработать на экспорте бобовых на 42% больше, чем на экспорте всех молокопродуктов.

Аналитик утверждает, что именно бобовые культуры по итогам 2017 года впервые вошли в ТОП-10 главных экспортных товаров АПК Украины.

Экспорт бобовых дает Украине больше выручки, чем экспорт меда, молокопродуктов, орехов, свежих фруктов вместе с овощами, а также больше, чем экспорт муки, соковых концентратов и тому подобное.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение января-ноября прошлого года экспорт украинских товаров в Индию вырос на 27,7% – до 2 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.