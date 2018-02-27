09:16 27.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Стоимость фьючерсов североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 февраля 2018 года, находится выше отметки в 67 долларов за баррель.

Нефть Brent поднялась выше 67 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Как отмечается, цена нефти Brent по состоянию на 07:46 по киевскому времени находится на уровне 67,45 доллара за баррель. Это на 0,12% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Стоимость на нефть слабо опускается после подъема нефти из Ливии. В частности, Ливия сократила поставки нефти с терминала Меллита после того, как добыча на месторождении El-Feel впервые за два месяца приостановилась из-за акций протеста.

В прошлую пятницу ливийская государственная корпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают вопрос о возможном запрете импорта нефти из Венесуэлы. По словам Тиллерсона, американское правительство продолжает рассматривать введение нефтяных санкций, а именно, запрета на поставку и продажу нефти и нефтепродуктов Венесуэле.

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