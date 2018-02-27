Депутаты упростили ввоз автомобилей в Украину

Соответствующий законопроект №5470-д за основу и в целом поддержали 235 депутатов при минимально необходимых 226. Вместе с тем такой сертификат необходимо будет предоставить при таможенном оформлении для свободного оборота внутренней таможне.

До этого, с 1 января текущего года, был предусмотрен пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота новых и находившихся в пользовании транспортных средств, если они соответствуют экологическим нормам не ниже уровня "евро-6".

В то же время эта норма не распространялась на транспорт, изготовленный в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог". За документ отдали свои голоса 233 народных депутатов. В законопроекте, в частности, уточняется понятие "концессионные дороги".