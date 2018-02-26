В Харькове планируют поднять плату за проезд в электротранспорте

Депутаты городского совета планируют вынести на рассмотрение исполкома Харьковского городского совета вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 26 февраля, на официальном сайте горсовета в разделе "Реестр актов", плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до четырех гривен, тогда как сейчас проезд стоит три гривны.

Проезд в метро также будет поднять на гривну - до пяти гривен. При этом мотивацией такого решение указано, что новые тарифы устанавливаются "с целью приведения в соответствие с экономически обоснованными затратами тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом, учитывая рост стоимости энергоносителей, материальных ресурсов, затрат на оплату труда и других расходов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 марта 2017 года исполком Харьковского горсовета увеличил плату за проезд в метро до четырех гривен, а в трамваях и троллейбусах - до трех гривен.