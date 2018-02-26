Россия запретила ввоз в страну белорусское молоко

Беларусь должна провести консультации с Россией по данному вопросу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Россельхознадзора.

Согласно сообщению, на территорию страны запрещено ввозить из Беларуси пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки наливом, сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные молоко и сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка, а также сывороточный концентрат и молочный белок.

В российским надзорном ведомстве заявили, что приняли такое решение "в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ".

В ведомстве также напомнили, что в 2017 году Беларусь поставила в Россию 296,2 тысячи тонн молока и сливок. Всего было выявлено 596 нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 августа Россельхознадзор ввел запрет на ввоз из Украины кормов и кормовых добавок для животных. По данным ведомства такие меры связаны с ГМО. Как сказано в сообщении российского надзорного ведомства, они неоднократно обнаруживали генно-модифицированные компоненты в партиях незарегистрированных кормов, произведенных предприятиями Украины.