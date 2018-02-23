19:35 23.02.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100187200:nastya

Мининфраструктуры работает над дерегуляцией работы региональных аэропортов

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелянрассказал о работе министерства над дерегуляцией региональных аэропортов. Об это передает пресс-служба ведомства.

Мининфраструктуры работает над дерегуляцией работы региональных аэропортов

По словам министра, главной задачей министерства является дерегуляция работы региональных аэропортов. Предполагается, что уже в первом полугодии этого года будет принято постановление Кабинета министров, которое позволит каждому региональному аэропорту, самостоятельно вести свой бизнес и финансовую политику.

Если это произойдет, то не государство в лице Министерства инфраструктуры будет определять, какие тарифы и условия устанавливать, а каждый аэропорт самостоятельно. Однако, вопросы безопасности ведомство будет держать на контроле, но вопрос бизнес-деятельности будет в совершенно свободном формате.

Кроме того, Мининфраструктуры работает совместно с народными депутатами над вопросом отмены НДС для внутренних авиационных рейсов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" опубликовал рейтинг наиболее популярных рейсов среди украинских пассажиров. В течении прошлого года услугами столичного аэропорта "Киев" воспользовались 155 тыс пассажиров.

Поделиться
Читайте также:
 
Прекращение огня в Сирии редко означает, что с насилием покончено В Польше украинцы напали на патрульных Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Жилой комплекс года" Остановку работы Vodafone в ДНР назвали "политическим решением"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив