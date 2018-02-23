Мининфраструктуры работает над дерегуляцией работы региональных аэропортов

По словам министра, главной задачей министерства является дерегуляция работы региональных аэропортов. Предполагается, что уже в первом полугодии этого года будет принято постановление Кабинета министров, которое позволит каждому региональному аэропорту, самостоятельно вести свой бизнес и финансовую политику.

Если это произойдет, то не государство в лице Министерства инфраструктуры будет определять, какие тарифы и условия устанавливать, а каждый аэропорт самостоятельно. Однако, вопросы безопасности ведомство будет держать на контроле, но вопрос бизнес-деятельности будет в совершенно свободном формате.

Кроме того, Мининфраструктуры работает совместно с народными депутатами над вопросом отмены НДС для внутренних авиационных рейсов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", международный аэропорт "Киев" опубликовал рейтинг наиболее популярных рейсов среди украинских пассажиров. В течении прошлого года услугами столичного аэропорта "Киев" воспользовались 155 тыс пассажиров.