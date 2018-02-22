Евросоюз подтвердил закрытие программы модернизации КПП на украинской границе

Такое решение было принято из-за задержки их имплементации. Как заявила в четверг, 22 февраля, официальный представитель ЕС Майя Косьянчич, прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить 29,2 миллионов евро.

Она также напомнила, что для продвижения сотрудничества между Украиной и соседними странами ЕС приняла программу по сотрудничеству. Как часть этих программ ЕС финансировал инфраструктурные проекты, включая пункты пересечения границы, где главными бенефициарами были украинские органы власти.

Главным бенефициаром шести из этих программ была определена Государственная фискальная служба Украины. Однако, принимая во внимание задержки по их имплементации, а также основываясь на наших оценках и принимая во внимание обеспокоенность со стороны стран-членов, завершение имплементации этих программ не было осуществлено вовремя, - отметила она, добавив, что все шесть этих проектов в настоящее время находятся в стадии завершения.

В частности, пояснила Косьянчич, закрытию подлежат три программы между Украиной и Польшей, а также по одной со Словакией, Венгрией и Румынией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что решение Европейского Союза о закрытии проекта по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе Украины является негативным сигналом для нашего государства.