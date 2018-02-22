Доллар в обменниках в четверг незначительно понизился

Наличный евро потерял 12 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривны, а евро можно купить 33,57 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,40- 27,04 , продажи 27,09-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9138, продажи - 27,1890 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,00-33,35, продажи 33,30 - 34,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,9968, продажи - 33,5753 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000- 4,680, продажи - 4,700-5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,320, продажи 4,818 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 21 февраля 2018 года, наличный доллар понизился на 12 копеек. Наличный евро потерял 27 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,19 гривны, а евро можно было купить по 33,69 гривны.