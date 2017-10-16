НБУ запретил использование в Украине новую российскую банкноту

Запрет касается всех операций, а также принятия купюры от граждан. Как сказано в сообщении регулятора, опубликованного пресс-службой НБУ в понедельник, 16 октября, запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

При этом Центробанк также запретил финансовым учреждениям и "Укрпочте" при осуществлении и/или выплате переводов принимать и/или выдавать указанные наличные. Заперт регулятора касается не только указанной купюры, но и всех денежных знаков на которых изображены любые объекты, расположенные в аннексированном Крыму.

Соответствующие запреты на осуществление операций с такими банкнотами и монетами установлен постановлением Правления Национального банка Украины от 13 октября 2017 № 103 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины и проведения некоторых валютных операций". Постановление вступает в силу с 17 октября 2017.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России представили новую банкноту номиналом 200 рублей с изображением Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму, а также Севастополя.