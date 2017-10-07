В Украине собрано пять миллионов тонн кукурузы

Так, состоянием на шестое октября, согласно данным из регионов, уже было собрано пять миллионов тонн кукурузы - с площади 1,2 миллиона гектаров. Такие данные распространила пресс-служба Минагрополитики.

Выяснилось, что на данный момент общий урожай зернобобовых культур и зерна составляет 42,9 миллиона тонн. К примеру, было собрано гречки - 165 тысяч тонн - с 148 тысяч гектаров, а также проса - 73 тысячи тонн с 50 тысяч гектаров. В Минагрополитики также отметили, что еще продолжают собирать подсолнечник, сою, сахарную свеклу.

Как сообщал УРА-Информ, к пятому октября аграрии страны собрали 42 миллиона тонн зерновых.