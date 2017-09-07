Украина уже почти два года не покупает российский газ, - Порошенко

Соответствующие сведения президент Украины сообщил на заседании правительства.

В часности, Петр Порошенко заверил, что эпоха газового шантажа - безвозвратно в прошлом. Таким образом, Украина более 500 дней не покупает газ у Российской Федерации (РФ).

Кроме того, совсем недавно Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" без повышения цены на газ для населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Народные депутаты Украины в четверг, 7 сентября, на пленарном заседании заслушает ежегодное послание президента Петра Порошенко. Глава государства будет говорить о внутреннем и внешнем положении Украины. В то же время депутаты сегодня также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект №6232, регулирующий, в частности деятельность нового Верховного Суда как единой кассационной инстанции.