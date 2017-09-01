НБУ обещает ежемесячно обнародовать финотчетность банков

Национальный банк Украины с сентября текущего года будет регулярно ежемесячно обнародовать информацию об индивидуальных финансовых показателях деятельности банков.
Информация будет предоставляться в разрезе каждого банка и содержать оборотно-сальдовый баланс, структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и субъектам хозяйствования, по классам, а также распределение кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на веб-сайте центробанка.
Согласно сообщению, это позволит клиентам и инвесторам более оперативно оценивать финансовое положение отдельных финансовых учреждений и принимать взвешенные решения о сотрудничестве с ними.
Регулятор также верен, что раскрытие информации обеспечит большую прозрачность деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом, считает НБУ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты. По мнению правления регулятора, это будет способствовать оживлению банковского кредитования.