13:25 30.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вошла в пятерку мировых экспортеров масла

По итогам первого квартала 2017 года на внешние рынки Украина экспортировала 3,47 тыс. тонн масла. Таким образом, наша страна вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла.
 

 

Украина вошла в пятерку мировых экспортеров масла

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"Украина экспортировала масла в 2,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Согласно недавно полученным данным, первое место занимает Новая Зеландия - 151,8 тыс. тонн (январь-апрель 2017).

В свою очередь второе и третье место разделили ЕС-28 (44,4 тыс. тонн) и Белоруссия (17,5 тыс. тонн). А вот четвертую позицию заняли США (6 тыс. тонн).

Кстати, все эти страны, за исключением Украины сократили экспорт по сравнению с 2016 годом. 

По информации экспертов, этому послужил достаточно сильный внутренний спрос на продукт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов.


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