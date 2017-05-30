Украина вошла в пятерку мировых экспортеров масла

По итогам первого квартала 2017 года на внешние рынки Украина экспортировала 3,47 тыс. тонн масла. Таким образом, наша страна вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.
"Украина экспортировала масла в 2,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Согласно недавно полученным данным, первое место занимает Новая Зеландия - 151,8 тыс. тонн (январь-апрель 2017).
В свою очередь второе и третье место разделили ЕС-28 (44,4 тыс. тонн) и Белоруссия (17,5 тыс. тонн). А вот четвертую позицию заняли США (6 тыс. тонн).
Кстати, все эти страны, за исключением Украины сократили экспорт по сравнению с 2016 годом.
По информации экспертов, этому послужил достаточно сильный внутренний спрос на продукт.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов.