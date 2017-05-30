Украина вошла в пятерку мировых экспортеров масла

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

"Украина экспортировала масла в 2,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Согласно недавно полученным данным, первое место занимает Новая Зеландия - 151,8 тыс. тонн (январь-апрель 2017).

В свою очередь второе и третье место разделили ЕС-28 (44,4 тыс. тонн) и Белоруссия (17,5 тыс. тонн). А вот четвертую позицию заняли США (6 тыс. тонн).

Кстати, все эти страны, за исключением Украины сократили экспорт по сравнению с 2016 годом.

По информации экспертов, этому послужил достаточно сильный внутренний спрос на продукт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Украина экспортировала сливочного масла на 20 миллионов долларов.