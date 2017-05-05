09:35 05.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м

Отбор голубого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на третье мая увеличился до 8,565 млрд куб. м.

Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м

Соответствующие сведения передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, за сутки из  ПХГ Украины было закачано 51,19 млн куб. м газа. При этом в хранилищах Украины отобрали 0,06 млн куб. м газа.

Таким образом, в нашу страну за сутки поступило из Словакии 31,27 млн куб. м, из Польши - 1,17 млн куб. м, из Венгрии - 0,54 млн куб. м газа.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 27%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров. 


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