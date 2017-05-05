Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м

Отбор голубого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на третье мая увеличился до 8,565 млрд куб. м.
Соответствующие сведения передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".
Как отмечается, за сутки из ПХГ Украины было закачано 51,19 млн куб. м газа. При этом в хранилищах Украины отобрали 0,06 млн куб. м газа.
Таким образом, в нашу страну за сутки поступило из Словакии 31,27 млн куб. м, из Польши - 1,17 млн куб. м, из Венгрии - 0,54 млн куб. м газа.
На данный момент украинские ПХГ заполнены на 27%.
Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров.