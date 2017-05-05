Украина увеличила запасы газа в ПХГ до 8,56 млрд куб. м

Соответствующие сведения передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Как отмечается, за сутки из ПХГ Украины было закачано 51,19 млн куб. м газа. При этом в хранилищах Украины отобрали 0,06 млн куб. м газа.

Таким образом, в нашу страну за сутки поступило из Словакии 31,27 млн куб. м, из Польши - 1,17 млн куб. м, из Венгрии - 0,54 млн куб. м газа.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 27%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине добыча в январе-апреле природного газа составила 6,8 миллиарда кубометров.