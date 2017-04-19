12:38 19.04.2017 | Экономика | Новости
100164434:mysnichenko

Украина купит у США антрацитовый уголь

При успешном подписании соглашения Украина получит возможность приобретать у США примерно 3,5-4 млн тонн антрацита.

Украина купит у США антрацитовый уголь

Сегодня эта информация была распространена министр угольной промышленности И. Насаликом. Согласно его словам – стране сейчас оказывает содействие американское посольство – и сейчас не исключено также, что в конце месяца по объемам закупок антрацитовой группы у США Украина выйдет на указанные цифры.

Это выгоднее – согласно логике. Примерно на 60 процентов страна выиграет в логистике. А второе – хорошая цена. Они могут дать нам уже 300-350 тысяч тонн за месяц - добавил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Насалик также заявлял о желании Украины импортировать из США антрацит.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив