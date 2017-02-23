Украина независима от РФ в сфере обороны, - Гройсман

Так, Украина сейчас экономически независима от России в сфере обороны. Об этом сообщил глава Кабмина Украины Владимир Гройсман. По его словам - удачно проведена работа по импортозамещению.

Страна была традиционно привязана к экономике, в т.ч. Российской Федерации, в самолетостроении, в оборонном комплексе. А сейчас вышли на полное импортозамещение. Это - большинство продукции, которую выпускают на предприятиях в Украине. Все, что нам не хватает, можно импортировать в Украину из стран Европы. Но задача Украины заключается в том, чтобы максимально, на 100% образовать полный цикл производства - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УРА-Информ, импорт в Украину агропродукции составил 4,2 млрд долл.