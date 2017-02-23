НКРЭКУ установила на март тарифы электроэнергии для промпотребителей

В четверг, 23 февраля, компания определилась с дифференцированными розничными тарифами на электроэнергию на март месяц. Как сказано в сообщении НКРЭКУ, согласно решение регулятора, которое принято сегодня на заседании, для 19 из 32 лицензиатов тарифы снижены по обоим классам напряжения, для девяти, наоборот, увеличены по обоим классам, для четырех они меняются разнонаправлено.

Больше всего подняты тарифы на 3% для обоих классов потребителей для ООО "Луганское энергетическое объединение", наибольшее снижение - на 2,8% запланировано для ПАО "Сумыоблэнерго", - пояснили в компании.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг со среды, 1 февраля, как и обещала, повысила розничные тарифы на электрическую энергию для каждого класса потребителей, кроме населения.