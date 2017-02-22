15:20 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Превышение поступлений в бюджет ПФ составляет 18%, - Розенко

Превышение поступлений в бюджет ПФ составляет 18% - по сравнению с планом на данные месяцы. 

Превышение поступлений в бюджет ПФ составляет 18%, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко – сообщает пресс-служба правительства. Он отметил, что в течение двух месяцев 2017 г. наблюдается позитивная динамика от повышения минимальной зарплаты до 3200 грн. Не закрывались мощные предприятия, ни одно промышленное легальное предприятие не объявило про сокращение персонала. По сравнению с 2016 г. количество безработных уменьшилось на 70 тысяч. Превышение поступлений в бюджет ПФ, - по сравнению с планом на эти месяцы, уже составляет 18% - добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на январь 2017 г. дефицит Пенсионного фонда составлял 150 млрд грн.


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