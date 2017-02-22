Нацбанк на среду ослабил национальную валюту

100 долл. - 2704,2536 грн;

100 евро - 2849,4720 грн;

10 российских рублей - 4,6739.

При этом регулятор установил на 22 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото – 334384,02 грн;

Серебро – 4859,15 грн;

Платина – 272955,52 грн;

Палладий – 214310,62 грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 21 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2702,5299 грн;

100 евро - 2869,0057 грн;

10 российских рублей - 4,6518.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.