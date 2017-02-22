14:30 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На оборонный заказ выделят девять миллиардов гривен, - Порошенко

В 2017 г. на оборонный заказ в Украине предусмотрено 9 млрд грн. 

На оборонный заказ выделят девять миллиардов гривен, - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании руководящего состава ВСУ. По его словам - на разработку и приобретение новых образцов военной техники будет выделено около 9 млрд грн. Украина никогда подобного не делала.

И задача министру обороны, а также для всех остальных глав силовых структур – это обеспечить контроль за использованием финансового ресурса. Оборонный заказ теперь - более скромный по сравнению с мировыми ценами, а также с затратами агрессора – подчеркнул глава государства. Президент также добавил, что приоритетом в 2017 г. является восстановление системы ПВО, создание ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала артиллерии и авиации, производство боеприпасов и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017-2019 гг.


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