На оборонный заказ выделят девять миллиардов гривен, - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании руководящего состава ВСУ. По его словам - на разработку и приобретение новых образцов военной техники будет выделено около 9 млрд грн. Украина никогда подобного не делала.

И задача министру обороны, а также для всех остальных глав силовых структур – это обеспечить контроль за использованием финансового ресурса. Оборонный заказ теперь - более скромный по сравнению с мировыми ценами, а также с затратами агрессора – подчеркнул глава государства. Президент также добавил, что приоритетом в 2017 г. является восстановление системы ПВО, создание ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала артиллерии и авиации, производство боеприпасов и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко одобрил основные показатели оборонного заказа на 2017-2019 гг.