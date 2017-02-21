13:30 21.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Насалик анонсировал создание площадки электронных торгов углем

Осенью 2017 г. планируется создать площадку для электронных торгов углем. 

Насалик анонсировал создание площадки электронных торгов углем

Об этом в рамках заседания правительства Украины заявил министр угольной промышленности  Игорь Насалик. По его словам – цена, закладываемая в производство электроэнергии, сейчас составляет 1 тыс. 730 грн – отметил министр энергетики Игорь Насалик.

При этом на контролируемой территории страны есть лишь четыре шахты, которые вписываются в эту цену на уголь. И можно назвать минимум 18-20 шахт которые по цене высшей чем была заложена – добавил Насалик. Например - цена себестоимости угля Лужанской шахты составляет 2 тыс. 800 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Евросоюз призвал прекратить блокаду угольных поставок.


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