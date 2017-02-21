Германия выделит 4,5 миллиона евро для переселенцев Харьковщины

Об этом сказано в сообщении посольства Германии в Украине. Согласно сообщению - правительство Германии приняло решение продолжить поддержку программ помощи Красного Креста (DRK) для перемещенных лиц в Украине – уже к середине 2019 г. и предоставить 4,5 млн евро - сказано в сообщении.

При этом DRK сделает свой взнос - в размере 285 тыс. евро. Известно, что целевой группой являются переселенцы на Харьковщине, пострадавшие от конфликта - пожилые люди, а также люди с инвалидностью, одинокие матери и многодетные семьи.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 г. на Донбасс прибыли восемь грузовиков Красного Креста.