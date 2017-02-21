19:28 21.02.2017 | Экономика | Новости
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Германия выделит 4,5 миллиона евро для переселенцев Харьковщины

Правительство Германии приняло решение предоставить 4,5 млн. евро для гуманитарных программ Красного Креста на Харьковщине.

Германия выделит 4,5 миллиона евро для переселенцев Харьковщины

Об этом сказано в сообщении посольства Германии в Украине. Согласно сообщению - правительство Германии приняло решение продолжить поддержку программ помощи Красного Креста (DRK) для перемещенных лиц в Украине – уже к середине 2019 г. и предоставить 4,5 млн евро - сказано в сообщении.

При этом DRK сделает свой взнос - в размере 285 тыс. евро. Известно, что целевой группой являются переселенцы на Харьковщине, пострадавшие от конфликта - пожилые люди, а также люди с инвалидностью, одинокие матери и многодетные семьи.

Как сообщал УРА-Информ, в январе 2017 г. на Донбасс прибыли восемь грузовиков Красного Креста.


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