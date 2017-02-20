В Авдеевке начали ремонт поврежденной ЛЭП

По состоянию на десять часов утра понедельника, 20 февраля, 12 человек и три единиц техники начали восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно сообщению, сегодня утром ремонтные бригады в сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ вышли на работы по стороны неподконтрольных территорий для восстановления энергоснабжения Авдеевки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что боевики не дают работникам облэнерго восстановить поврежденные в результате боевых действий линии энергоснабжения, питающих Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод.

Вместе с тем, по его словам, 19 февраля украинская сторона полностью отремонтировала линии электропередач в Авдеевке на своей территории.