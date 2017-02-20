Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,6 млрд куб. м

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 46,01 млн куб. м газа.

Отметим, что в данных от 18 февраля указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 42,45 млн куб. м, из Польши - 4,58 млн куб. м, из Венгрии - 3,64 млн куб. м газа.

"На сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%", - сказано в сообщении.

Также известно, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" отстранил от должности президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Такое изменения в руководстве не повлияют на поставки газа украинским потребителям.