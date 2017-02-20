08:59 20.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160540:labazovych

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,6 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 18 февраля уменьшился до 8,607 млрд куб. м.

Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,6 млрд куб. м

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 46,01 млн куб. м газа.

Отметим, что в данных от 18 февраля указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 42,45 млн куб. м, из Польши - 4,58 млн куб. м, из Венгрии - 3,64 млн куб. м газа.

"На сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%", - сказано в сообщении.

Также известно, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" отстранил от должности президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Такое изменения в руководстве не повлияют на поставки газа украинским потребителям. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив