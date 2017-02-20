08:38 20.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня, 20 февраля 2017 года, торгуется ниже отметки в 56 долларов за баррель.
 

Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Как отмечается, нефть Brent торговалась на отметке в 55,97 долларов за баррель. 

Кроме того, это на 0,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,53 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее нефть Brent торговалась на отметке в 55,68 долларов за баррель. Это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.


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  • Цены на нефть марки Brent  выросли в цене до 55,55 доллара за баррель.
 
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