Нефть Brent торгуется ниже 56 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Как отмечается, нефть Brent торговалась на отметке в 55,97 долларов за баррель.

Кроме того, это на 0,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,53 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее нефть Brent торговалась на отметке в 55,68 долларов за баррель. Это на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.