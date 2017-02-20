ЕС выделит Украине дополнительно 18 миллионов евро

Об этом рассказал еврокомиссар Христос Стилианидис – сообщила пресс-служба МинТОТ в Twitter. Украина, по его словам, остается приоритетом для Евросоюза. 18 млн евро помощи дополнительно предоставляет Украине.

Как известно - еврокомиссар по делам гуманитарной помощи Христос Стилианидис начал свой визит в Донецкую область - с министром по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных граждан - Вадимом Чернышом. Известно, что Стилианидес посетит Украину в период с 20 по 21 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, Дания ранее в 2016 г. призывала увеличить помощь Украине.